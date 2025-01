Jari-Matti Latvala teki uuden paljastuksen Juha Kankkusen roolista

Jari-Matti Latvalan urakka Toyotan WRC-tallin päällikkönä helpottaa huomattavasti tällä kaudella.

Tiedossa oli jo aiemmin, että Latvala on päävastuussa rallin MM-kauden avauskisoissa Monte Carlossa ja Ruotsissa, mutta sen jälkeen vastuu siirtyy apulaistallipäällikölle Juha Kankkuselle. Latvalan pitää kiireisenä historic-autojen EM-sarjan koitokset.

Latvala paljasti viime viikonloppuna ajetun Monte Carlon MM-rallin päätteeksi, että Ruotsin osakilpailun jälkeen hän on enää varsin vähän paikalla MM-ralleissa. Latvalan tavoitteena on olla paikalla noin puolessa kauden osakilpailuista.

Tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsin jälkeen Kankkunen toimii enemmälti tallipäällikön tehtävissä.

– Olen osassa kisoja mukana, mutta Juha kiertää todennäköisesti Ruotsin jälkeen lähes kaikki kisat. Tulen itsekin olemaan mukana joissain ralleissa, mutta niissä olemme sitten molemmat paikan päällä, Latvala kertoi MTV Urheilulle.

– Tavoite on, että yrittäisin ehtiä olla noin viidessä kisassa mukana Ruotsin jälkeen.

Latvala on opastanut Kankkusta tallipomon tehtäviin jo viime kauden lopulta saakka. Kaksikko teki yhdessä hommia myös Monte Carlossa. Yhteistyö laukaalaisen nelinkertaisen maailmanmestarin kanssa on sujunut hienosti.

– Hyvin meillä on Juhan kanssa sujunut. Olemme käyneet yhdessä syömässä ja välillä on muisteltu vähän vanhoja hetkiä, Latvala naureskeli.

– Juha sanoi aamulla, että hän lähtisi kyllä neljällä nastalla tuohon keliin ajamaan, ettei ihan slikseillä kestä vetää, Latvala jatkoi, viitaten Kankkusen arvioihin sunnuntain kimuranteista rengasvalinnoista Monte Carlon rallissa.

Toyota on nojannut useisiin päällikköihin jo monen vuoden ajan. Tallipomo Latvala on toiminut keulakuvana etenkin median suuntaan. Hänen lisäkseen johtoportaassa vastuuta ovat kantaneet tekninen pomo Tom Fowler, urheilujohtaja Kaj Lindström ja projektijohtajan titteliä kantava Yuichiro Haruna, joka on samalla Suomessa päämajaansa pitävän tiimin toimitusjohtaja.