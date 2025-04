Jari-Matti Latvala ei kadu poikkeuksellista päätöstään – "Täytyy kuitenkin muistaa..."

Toyotan WRC-tiimin tallipäällikkö Jari-Matti Latvala keskittyy tänä vuonna enemmän omiin ajohommiinsa.

Latvala ilmoitti jo hyvissä ajoin, että hän osallistuu tänä vuonna rallin historic-luokan EM-sarjaan yhdessä kartanlukijansa Janni Hussin kanssa. EM-sarjaan osallistumisen myötä Latvala joutuu jättämään MM-ralleja väliin ja sillä välin Toyotan tallipäällikön hommissa häntä sijaistaa rallin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen.

Latvalalta jäi väliin jo maaliskuussa Keniassa ajettu Safari-ralli ja Latvala on poissa myös kahdesta seuraavasta MM-rallista. Latvalaa ei nähdä Kanariansaarten MM-rallissa tämän kuun lopulla, eikä hän ole paikalla myöskään Portugalin MM-rallissa toukokuussa. Seuraavan tallipomo nähdään Toyotan pilttuussa vasta Sardinian MM-rallissa kesäkuussa.

Latvalan kartanlukija vaihtuu myös seuraavaan historic-rallin EM-sarjan osakilpailuun. Janni Hussia tarvitaan muualla ja näin Latvalalle lukee nuotteja Tuukka Shemeikka. Kokenut Shemeikka on lukenut aiemmin nuotteja muun muassa Lauri Joonalle ja Teemu Asunmaalle. Latvala myöntää, ettei rallien sivusta seuraaminen ole ollut helppoa, mutta samaan aikaan hän on tyytyväinen siihen, että pääsee itse ajamaan nyt enemmän.

Latvala ja Hussi ajoivat EM-sarjan kauden avauskilpailussa Costa Bravassa vakuuttavaan yleiskilpailun voittoon. Seuraavana haasteena Latvalalla on Tshekin osakilpailu, joka osuu juuri päällekkäin Kanariansaarten MM-rallin kanssa.

– Oli kyllä hienoa ajaa ja nautin siitä kovasti, Latvala sanoo.

– Olen siinä mielessä tehnyt kyllä oikean ratkaisun. Juha oli Keniassa ja hän tykkäsi siitä hommasta kovasti ja homma toimi siellä. Minulla oli taas kivaa ajaa siellä historicissa, Latvala jatkaa.

Latvala sanoo suoraan, että eniten hän nauttii edelleen ajamisesta. Veri vetää kovasti ratin taakse.

– Se on kuitenkin se, mitä on elämässä tehnyt ja se on sellainen tuttu ympäristö minulle. Se on maailman paras paikka siellä ratin ja penkin välissä, Latvala linjasi.

Latvala sanoo kuitenkin arvostavansa myös nykyistä varsinaista työtään, vaikka hän ei tänä vuonna olekaan enää paikalla niin paljoa kuin aiemmin.

– Sitten täytyy muistaa kuitenkin, että pitää laskea näitä juttuja myös töiden kautta. Töitäkin täytyy tehdä. Kaikkia paukkuja ei voi laittaa vain ajamiseen, Latvala muistuttaa.

Latvalan ratkaisu on hyvin poikkeuksellinen. Ei ole ihan jokapäiväistä, että tallipomo keskittyy niin paljon omiin ajohommiinsa. Latvalan mukaan kaikki on sujunut kuitenkin toistaiseksi erittäin hyvin.

– Mutta tämä kuvio, mitä me nyt Toyotan kanssa tehdään, sopii minulle todella hyvin, Latvala sanoo.