Juha Kankkunen harmissaan – "Oli aivan toista luokkaa"

Monte Carlon MM-ralli 24.-28.1. To: EK:t 1-2 klo 21.15 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 9.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 8.45 alkaen Su: EK:t 15-17 klo 7.50 alkaen

– Nykytila on aneeminen siinä mielessä, koska 4–5 tallia pitäisi olla. Nuorille pitäisi tulla paikkoja. Tuolla tallimäärällä olisi paikat 15 kuljettajalle, Kankkunen kertoi STT:lle kaksi viikkoa sitten Helsingissä järjestetyssä Urheilugaalassa.

Tällä kaudella Hyundai ja Toyota ovat ainoat tehdastallit. Fordeja ajattava M-Sport on yksityisrahoitteinen.

Esimerkiksi Lancian ja Subarun paluuaikeista on riittänyt porinaa viime vuosina.

– Olen kuullut Lancian suunnitelmasta, joka on ollut olemassa pidemmän aikaa, Kankkunen sanoi.

– He tulisivat WRC2-luokkaan. Ykkösluokka on niin spesiaali, kun on hybridiautot. Sellaisen rakentaminen maksaa 1,3 miljoonaa. Kakkonen maksaa 300 000.