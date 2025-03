Juha Kankkusen urakka Toyotan tallipäällikkönä starttasi mainiosti Keniassa torstaina.

Kahden ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen Hyundain Ott Tänak ajaa kisan johdossa, mutta Toyotalla on kolme kuskia viiden joukossa. Takamoto Katsuta on kakkostilalla 2,4 sekuntia Tänakia jäljessä, Kalle Rovanperä neljäntenä (+3,0) ja Elfyn Evans viidentenä (+4,5).

Kankkunen on nyt ensimmäistä kertaa päävastuussa, kun Jari-Matti Latvala keskittyy muihin töihin. Laukaalainen rallilegenda myöntää, että pieniä perhosia oli vatsassa ennen kisan alkua, vaikka mies onkin monissa liemissä vuosikymmenten varrella keitetty.

– Välillä olen hermostuneempi kuin silloin, kun ajoin itse. Kun itse ajoin kilpaa, niin hymyilin vaan. Nyt on vähän enemmän paineita, Kankkunen naureskeli.

– Tällä puolella on vähän erilaista työskennellä, mutta kyllä minä olen nauttinut. Olen saanut ajaa ihan tarpeeksi vuosien varrella, niin tämä on ollut ihan kiva juttu.

Keniassa Toyota on viime vuosina ollut ylivoimainen. Ikoninen Safari-ralli palasi kalenteriin vuonna 2021, ja sen jälkeen japanilaisvalmistaja on voittanut joka kerta. Kahdesti tiimi on jopa juhlinut neloisvoittoa.

– Olemme olleet tosi menestyksekkäitä täällä viime kausilla, mutta nyt on luvassa paljon vaikeampaa. Keniassa voi tapahtua aina mitä vaan. Vaikka nykyään kisa kestää vain kolme päivää, niin ne ovat tosi rajut kolme päivää, Kankkunen summaa.

– Päätä on käytettävä, vaikka se ei meille kuskeille aina olekaan ihan tyypillistä. Onnea tarvitaan myös paljon.

Rovanperä janoaa paluuta palkintopallille vaikean alkuvuoden jälkeen ja tavoittelee jo kolmatta Kenian ykköstilaa, millä suomalaistähti nousisi Safari-rallin voitoissa tasoihin Kankkusen kanssa. Hankookin uudet renkaat ovat aiheuttaneet Rovanperälle päänvaivaa.

– Tilanne on sama kaikille. Rengasrikkoja ei ole kuitenkaan ollut paljoa. Sanoin kuskeille, että jos sataa, niin se on ihan sama, mitkä renkaat ovat alla. Silloin pito vaihtelee joka tapauksessa paljon, Kankkunen sanoo.