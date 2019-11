Journalisti: Helsingin Sanomien toimittajien työpisteille ilmestyi outoja, "käyttöastetta" mittaavia antureita – toimituksessa ollaan pöyristyneitä

Mediayhtiö Sanoman työntekijöiden työpisteisiin Helsingin Sanomatalossa ja Ruoholahdessa on alkuviikon aikana asennettu työpisteen käyttöastetta mittaavia antureita, kertoo Journalisti-lehti. Antureita on asennettu noin tuhanteen työpisteeseen ja ne on kiinnitetty pöydän alapintaan.