Euroviisuviikko pyörähtää käyntiin Malmössä – Israelin edustaja jättää avajaiset väliin

Mielenosoituksiin odotetaan yli 20 000:ta osallistujaa

Abban merkkivuoden sijaan vuoden puhutuin aihe viisujen ympärillä on ollut kuitenkin Israel. Israelin viisuosallistumista on maan Gazassa käymän sodan vuoksi vastustettu etenkin Pohjoismaissa.



Mielenosoituksia Israelin osallistumista vastaan ollaan järjestämässä myös viisuviikolla. Yli 20 000 ihmisen odotetaan saapuvan Malmöön mielenosoituksia varten.



Luvassa ovat ainakin Stoppa Israel -liikkeen järjestämät mielenosoitukset torstaina ja lauantaina. Liikkeen taustalla on muun muassa lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä vasemmistolaisten puolueiden paikallisjaostoja.



Lauantaina Malmössä järjestetään viisuille kilpaileva vaihtoehto, "kansanmurhaton laulukilpailu" Falastinvision, jossa on tarkoitus juhlistaa palestiinalaista kulttuuria.



Mielenilmaukset Israelin osallistumisesta ulottuvat myös esiintymislavojen puolelle. Viisujen oheistapahtumiin buukatuista esiintyjistä noin parikymmentä on jättäytynyt pois. Ainakin Ruotsin viisukarsinnassa toiseksi sijoittunut duo Medina sekä laulaja Dotter ovat vahvistaneet, että heidän osaltaan syynä vetäytymiseen on Israelin osallistuminen.



Vetäytymisten vuoksi euroviisukadulle suunnitellun lavan ohjelma on peruttu ja siirretty euroviisukylään Folkets Parkiin, kertoo Sydsvenskan-lehti.



Myös muita yhteistyökumppaneita on jättäytynyt pois, kertoo yleisradioyhtiö SVT. SVT:n mukaan vetäytymisissä on osittain kyse protesteista, osittain taas yhteistyötahojen kokemasta uhkailusta tai painostuksesta.