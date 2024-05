Petteri Sihvoselta tylyä tekstiä Suomen "NHL-sooloilijoista" – Leijonista hurja kultaviittaus esille

Suurelle suomalaiselle jääkiekkoyleisölle nämä Hyryt, Matinmikot, Rindellit, Mattilat, Puistolat, Puustiset ovat vielä melko tuntemattomia tapauksia. Fakta on se, että Jukka Jalosen Leijonat on pelannut nyt Euro Hockey Tourilla parempaa jääkiekkoa kuin mitä Leijonien viime kevään "huippujoukkue" pelasi missään vaiheessa. Sen nipun kiistattomana ykköstähtenä koketeerasi eräs maailman parhaista kiekkoilijoista – Mikko Rantanen . Ja olihan siinä joukkueessa – tai oikeammin: "joukkueessa" – mukana myös Kaapo Kakko , Kasperi Kapanen ja Joel Armia .

Tietämättä vielä, saako Leijonat Tshekin kisoihin joitakin lisävahvistuksia, toivon, etteivät he ole viime kevään tapaan "vahvistuksia" eli heikennyksiä. Totean, että Jalosen Leijonat on nyt selkeästi vahvempi, kun mukana on vähemmän sooloilijoita.