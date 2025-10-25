– Susi on ollut monta vuotta haaveena ja nyt tänä vuonna olen päässyt kuvaamaan yli kymmenen kertaa, hän kertoo.

Turkulainen Ruotsalainen on harrastanut luontokuvausta noin viiden vuoden ajan ja kertoo ajaneensa autolla harrastuksen parissa kymmeniä tuhansia kilometrejä. Suurin osa ajoreissuista ei tuota välttämättä yhtäkään valokuvaa.

– Aamulla ennen auringon nousua kuvattu, hän sanoo.

Ruotsalainen kertoo MTV Uutisille, että videot on kuvattu hänen syyslomansa viimeisenä päivänä lokakuussa. Hän työskentelee rakennusalan opettajana, ja kuvaaminen tuo arkeen hyvää vastapainoa.

Harvinainen kohtaaminen

Kohtaaminen tapahtui noin 150–200 metrin etäisyydeltä, ja Ruotsalainen ehti kuvata eläimiä noin neljän minuutin ajan ennen kuin ne huomasivat hänet.

– Vaatii paljon kuvaustunteja ja hiukan paikkatuntemusta ja pitkää pinnaa niin sanotusti. Ei saa luovuttaa tavallaan. Suurin juttu on, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.