Suden rauhoitusajasta ja metsästysajasta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella.
Suomi on aikeissa mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää, että suden kannanhoidollinen metsästys olisi 1. tammikuuta alkaen mahdollista kiintiömetsästyksenä. Samalla suden ympärivuotinen rauhoitus poistettaisiin.
Hallitus on kaavaillut susien kannanhoidolliseksi metsästyskiintiöksi tulevalle talvelle vähintään 65:tä sutta.
Lue myös: WWF:ltä epäilevä kommentti hallituksen aikeille susien metsästyksestä
Suden rauhoitusajasta ja metsästysajasta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Vuosittaisista aluekohtaisista metsästyskiintiöistä säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Hallitus hyväksyi metsästyslain muutokset torstaina valtioneuvoston istunnossa. Seuraavaksi asia etenee eduskunnan käsiteltäväksi.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kuvasi hallituksen tiedotustilaisuudessa muutosta historialliseksi.
– Tavoitteena on saada aikaan suden kannanhoitoon uudenlainen ja pitkäaikainen ratkaisu, jossa suden kestävällä metsästyksellä voidaan hallita sudesta aiheutuvia ongelmia ja haittoja pitkäjänteisesti, Essayah sanoo ministeriön tiedotteessa.