Tältä näyttää peuralauman jolkottelu hangessa – Nurmeksessa retkeillyt pariskunta ikuisti taianomaisen hetken: "Voimaannuttava ja kaunis kokemus"

Pariskunta retkeili Nurmeksen pohjoispuolella alueella, jota on jo muutaman viikon asuttanut 40-50 yksilön peuralauma. Päälaumaa ei tällä kertaa näkynyt, mutta noin 20 peuraa tuli pariskuntaa vastaan isolla suoalueella.

Hietasen mies on törmännyt ahkerana metsässä liikkujana kyseiseen peuralaumaan useasti, mutta Satu Hietaselle tämä oli ensimmäinen kerta.

"Eläin ennen egoa"

Uhanalaisluokituksessa metsäpeura on silmällä pidettävä, ei varsinaisesti uhanalainen.

Suurin yksittäinen syy metsäpeuran ahdinkoon on metsärakenteen muutos ja nykyinen käyttö, ei esimerkiksi suurpedot, kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto.

– Ne liikkuvat nyt sekä ravinnon perässä että koittavat paeta susia. Metsäpeura on rauhoitettu Pohjois-Karjalan alueella, eikä sitä saa metsästää, Hietanen sanoo.

– Mutta varmasti niitä alkaa tulla ruoan perässä. Ahma on jo alueella ja todennäköisesti saa saaliikseen peuran. Se on kuitenkin osa luonnon kiertokulkua, joka meidän on vain hyväksyttävä, Hietanen jatkaa.