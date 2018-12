Jouluyön ilkivaltaa Oulussa – moskeijan ikkuna rikottiin polkupyörätelineellä: Oulun kirkkoherrat tuomitsevat

Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta on tehnyt rikosilmoituksen moskeijan ikkunan rikkomisesta. Asian MTV Uutisille vahvistaa rikoskomisario Antti Palokangas. Ilkivallanteko tapahtui jouluaattoyönä.

Oulun kirkkoherrat osoittavat tukensa

– Meille on tärkeää, että tässä yhteiskunnassa ihmisillä on oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti ja muiden häiritsemättä. Uskon näkyminen osana arkea ja juhlaa on ihmisen olennainen oikeus, lausunnossa lukee.