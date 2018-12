Mitä Oulussa tapahtuu? Kaupungissa tutkitaan useita lapsiin kohdistuneita vakavia seksuaalirikoksia – tämä kaikki tapauksista tiedetään

Oulussa tutkitaan ainakin kahta toisistaan erillistä seksuaalirikosta. Toisessa epäiltyjä on ainakin seitsemän, ja rikoksen kohdistuvat yhteen hieman yli 10-vuotiaaseen tyttöön . Rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.

Mitä on tapahtunut?

Kiinni otettuja seitsemän plus kaksi

Toisessa rikosepäilyssä epäiltyjä on useita. Poliisi on ottanut kiinni seitsemän ulkomaalaistaustaista henkilöä, jotka on myös vangittu. Poliisi myös etsii kahdeksatta henkilöä asiaan liittyen. Epäillyt ovat 20–38-vuotiaita.