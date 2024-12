Lahjaton joulu uhkaa lastensuojelun asiakkaita – näin tilanne voidaan vielä pelastaa

Vaikea taloustilanne näkyy jouluna sekä lahjoittajien että avuntarvitsijoiden pukinkontissa.

Lauantaina Yle uutisoi satojen Oulun lastensuojelun asiakkaiden jäävän ilman joululahjoja, koska Joulupuu-lahjakeräystä ei pystytty järjestämään tänä vuonna paikkakunnalla.

Osalle perheitä on kuitenkin saatu lahjat toimitettua valitettavasta tilanteesta huolimatta, kertoo Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa MTV Uutisille.

– Oulussa oli onneksi vielä viime vuoden eJoulupuu-rahoja käytössä, niillä he ovat pystyneet jonkun verran ostamaan lahjoja kaikista kipeimmin tarvitseville.

– Kaikkihan ei sitä [lahjaa] pysty saamaan, mutta pystymme pahinta ahdinkoa helpottamaan.

Joulupuu-keräykset on suunnattu eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille, jotka ovat esimerkiksi sosiaalitoimen, seurakunnan diakoniatyön tai lastensuojelun asiakkaita. Järjestön mukaan jo pelkästään pääkaupunkiseudulla on yli 10 000 tällaista lasta ja nuorta.

Paikallisjärjestöt järjestävät lahjakeräykset vapaaehtoistyönä kymmenillä paikkakunnilla. Viimeisen viiden vuoden ajan Joulupuulla on ollut käytössä myös eJoulupuu, jossa voi lahjoittaa suoraan rahaa oman paikkakuntansa keräykseen verkossa.

eJoulupuun varoilla ostetaan lahjat niille, jotka eivät sitä varsinaisessa Joulupuu-keräyksessä saaneet. Jos varoja jää yli, niillä autetaan ihmisiä ympäri vuoden ja niitä saatetaan myös säästää seuraavaan jouluun.

Tuohimaan mukaan verkkokeräys on osoittautunut todella toimivaksi. Sen kautta myös Oulun tilannetta saatiin helpotettua tänä vuonna, kun lahjoja saatiin hankittua viime vuoden keräysrahoista.

– Meidän on helpompi mahdollistaa se, että kukaan lahjansaajistamme ei jäisi ilman pakettia.

Pelkkä rahankeräys ei riitä täyttämään pukinkonttia

Keräystä ei tänä vuonna saatu järjestettyä myöskään Vaasassa ja monessa pienemmässä kaupungissa.

Lahjakeräysten järjestämistä ovat hankaloittaneet esimerkiksi järjestöjen supistunut rahoitus, mutta Oulussa osasyynä oli myös paikallisjärjestön tilanpuute.

3:50

Sosiaalitoimen jälkihuollon asiakas, 19-vuotias Anne on vastaanottanut Joulupuu-keräyksen kautta lahjan useana jouluna. Videolla hän kertoo, miltä tuntuu saada lahja tuntemattomalta ihmiseltä.

Vaikka verkossa tapahtuva rahakeräys onkin tärkeä apu, se ei riitä korvaamaan paikkakuntakohtaisia fyysisiä lahjakeräyksiä.

Joulupuun kautta annetut lahjat ovat arvoltaan noin 20–30 euroa, ja niitä kerättiin viime vuonna 51 442 kappaletta.

Lahjoitettujen lahjojen arvo on siis ollut noin 1,3 miljoonaa euroa.

Rahankeräyksellä puolestaan saatiin kokoon viime vuonna noin puoli miljoonaa euroa, eli sillä ei saataisi hankittua kaikkia tarvittavia lahjoja.

– Se on hyvä tuki ja sillä saadaan ostettua puuttuvia lahjoja, mutta jos sillä pitäisi kaikki ostaa, se ei riittäisi ensinkään.

Ensi vuodeksi tilanne Oulussakin saadaan kuitenkin todennäköisesti korjattua. Tuohimaa kertoo saaneensa tänä aamuna jo yhteydenoton uudelta mahdolliselta lahjakeräyksen järjestäjältä.

Tilanne monella paikkakunnalla vaikea

Tuohimaan mukaan he saavat vasta tammikuussa tarkemmat tiedot keräysten tuloksista, mutta esimerkiksi Helsingin ja Länsi-Lapin keräyksissä on avuntarve kasvanut jopa noin 20 prosenttia viime vuodesta.

Samaan aikaan kun avuntarve kasvaa, osalla paikkakunnista on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi lahjoituksia. Tuohimaa uskoo, että vaikka ihmisillä on edelleen paljon hyvää tahtoa, kiristyneessä taloustilanteessa varoja ei riitä yhtä paljoa lahjoitettavaksi.

Tuohimaan mukaan paikallisjärjestöiltä on kantautunut kahdenlaista viestiä: osassa lahjoituksia on kerätty enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta osassa on jouduttu paiskimaan kovasti töitä, että saataisiin jokaiselle lapselle paketti.

– Esimerkiksi Turussa on ollut vaikea tilanne, he ovat joutuneet aika paljon turvautumaan sosiaalisen median apuun, että saadaan puuttuvat lahjat kerättyä. Keräysaikaa jatkettiin ja somessa kampanjoitiin, niin nyt on saatu sinnekin kaikille paketit.

Vaikuttaako tiukka taloustilanne sinun perheesi jouluun? Ota yhteyttä ja kerro kokemuksestasi MTV Uutisille sähköpostitse uutiset@mtv.fi tai Whatsappissa numeroon 040 578 5504.

Myös eJoulupuun keräyksissä näkyy epätasapaino paikkakuntien välillä: verkkosivuston mukaan esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa on jo kerätty yli 140 prosenttia tavoitteesta, kun taas Pyhäjoellä, Keuruulla ja Marttilassa on saatu kasaan vasta 30 prosenttia.

Tämän vuoden eJoulupuu-keräykset ovat avoinna vielä tapaninpäivään 26. joulukuuta asti.

Tuohimaan mukaan eJoulupuun keräysrahoilla hankittuja lahjoja toimitetaan vielä joulun jälkeenkin niille, jotka jäivät ilman. Varoista muistetaan esimerkiksi sosiaalitoimen piirissä olevia lapsia myöhäisinä joululahjoina.

– Avuntarve ei pääty siihen, kun joulupäivä on ohi. Perheiden ahdinko ei mihinkään maagisesti katoa.