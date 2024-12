Joulukeräykset lapsiperheiden ahdingosta: Toivotaan vaatteita ja hygieniatuotteita

Hope-yhdistyksen mukaan avun piiriin hakeutuvien perheiden määrä on kasvanut. Joulupuu-keräyksessä näkyy sama ilmiö.

Hope-yhdistyksen joululahjatoiveissa korostuvat nyt aikaisempia vuosia arkisemmat toiveet, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Jos aikaisemmin toivottiin elektroniikkaa, liittyvät toiveet nyt yhä useammin vaatteisiin tai arkisiin tarpeisiin, kuten hygieniatuotteisiin, Hostila sanoo.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt merkittäviä leikkauksia sosiaaliturvaan ja -etuuksiin. Esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset ovat ajaneet vähävaraisia lapsiperheitä yhä syvenevään taloudelliseen ahdinkoon.

– Pienemmät ja arkisemmat lahjatoiveet varmasti heijastelevat perheiden tilannetta, Hostila sanoo.

Pelastakaa lapset -järjestön mukaan noin 120 000 lasta Suomessa elää vähävaraisissa perheissä, ja järjestö arvioi määrän kasvavan lähes 17 000 lapsella.

Näin Atte kertoo valitsemastaan joululahjasta videolla.

"Empatia on supervoima"

Hostila kertoo, että leikkausten vaikutukset ovat näkyneet Hope-yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta.

– Avun pariin hakeutuvien perheiden määrät ovat kasvaneet. Niillä, jotka ovat jo eläneet niukkuudessa, on entistä tiukempaa. Lisäksi entistä useampia perheitä on ajautunut köyhyyteen, kun edes kahden vanhemman pienituloisissa perheissä ei enää tullakaan palkalla toimeen, jos on vaikka pudottu tukien ulkopuolelle leikkausten vuoksi, Hostila kertoo.

Myös joulun viettoon apua kaipaavien perheiden lukumäärä on kasvanut.

Hostila sanoo, että samaan aikaan myös lahjoittajien määrä on ollut kasvussa, mikä on häntä erityisesti ilahduttanut.

– Olen joskus sanonut, että kansalaisauttaminen ja empatia ovat supervoimia. Se on tänä vuonna tullut näkyväksi, ja siitä olemme iloisia. Ihmiset todella lähtevät auttamaan, kun toisilla on hätä, ja se on liikuttavaa.

Hostila arvioi, että lapsiperheköyhyys on tullut näkyvämmäksi, koska se koskettaa yhä useampia. Aiheesta puhuminen on lisännyt tietoisuutta.

– Ihmiset tuntuvat ymmärtävän lapsiperheköyhyyden toisella tavalla kuin ennen ja ovat tosissaan auttamassa.

Sosiaalitoimen jälkihuollon asiakas, 19-vuotias Anne (nimi muutettu), on vastaanottanut Joulupuu-keräyksen kautta lahjan useana jouluna. Videolla hän kertoo, miltä tuntuu saada lahja tuntemattomalta ihmiseltä.

Joululahjoille yhä suurempi tarve

Joulupuu-keräyksen toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa sanoo, että lapsiperheköyhyyden kasvu näkyy myös heillä siinä, että lahjoja tarvitsee yhä useampi.

– Esimerkiksi Länsi-Lapin alueella lahjan tarvitsijoiden määrä on kasvanut ihan merkittävästi. Aikaisemmin lahjatarpeita oli noin 800 perheellä, ja siitä määrä on noussut tuhanteen.

Lahjan tarvitsijoiden määrät ovat kasvaneet merkittävästi myös Helsingissä, jossa Joulupuun kautta toimitettavan lahjan tarve on kasvanut noin tuhannella aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tuohimaa kertoo, että Joulupuu-keräys toimii melkein joka toisella paikkakunnalla Suomessa. Hänen mukaansa joululahjojen tarpeen kasvu näkyy lähes kaikkialla.

Lapset ja nuoret toivovat samankaltaisia asioita kuin aikaisempinakin vuosina.

– Leikki-ikäiset toivovat legoja ja squishmallow-pehmoja. Nuoret toivovat usein lahjakortteja nuorten suosimiin liikkeisiin, sillä monelle on harvinaista, että he pääsevät itse valitsemaan, mitä ostavat.

Tuohimaa sanoo, että nuorille on tärkeää saada kokemus siitä, että he voivat kerrankin ostaa mitä haluavat, eivätkä leimaudu rahanpuutteessa kaveriporukan ulkopuolelle.

Kelpaako kierrätetty tuote joululahjaksi?