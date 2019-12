Joulukeräysten avulla vähäosaisille halutaan taata parempi joulu – "Suomalaisissa on jossakin syvällä halu auttaa lähimmäistä"

– On hienoa nähdä, että suomalaisissa on jossakin syvällä halu auttaa lähimmäistä. Erityisesti tuntuu, että tämä joulunaika herkistää, Pelastusarmeijan kapteeni Esa Nenonen kiittelee.

Joulukeräys koetaan edelleen tärkeäksi



Pelastusarmeija on kerännyt rahaa vähävaraisille ihmisille jo 113 vuotta: ensimmäinen Joulupata-keräys järjestettiin vuonna 1906. Joulukeräyksen on todettu olevan tärkeä tapa auttaa, sillä suomalaisten avuntarve on Nenosen mukaan edelleen olemassa.