Pääsiäisliikenne lähestyy – poliisin vinkit autoilijoille

Pahkinin mukaan menoliikennettä on eniten kiirastorstaina iltapäivällä kello 14 ja19 välillä sekä pitkäperjantaina kello 9 ja 13 välillä. Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltana, mutta vilkkainta paluuliikenne on toisena pääsiäispäivänä, maanantaina kello 13 ja 20 välillä.

Varaudu vaihteleviin keleihin

Sopeutuminen jonon vauhtiin ja riittävä turvaväli

Pahkinin mukaan järkevintä on pitää riittävä välimatka eli turvallisuusväli edellä ajavaan. Silloin pystyy lukemaan tienpintaa, sen pitävyyttä ja kuntoa sekä pystyy seuraamaan kauempana jonossa olevia tapahtumia ja pystyy seuraamaan takana tulevaa liikennettä.

Riittävä turvaväli vähentää jarrutus-tarvetta, tuulilasi sekä valaisimet pysyvät puhtaina ja se säästää myös polttoainetta ja ympäristöä. Ajaminen on rauhallista ja matkustajillekin matkanteko on mukavampaa.

– Jos pystyy säätelemään turvallisuusväliään pelkällä kaasupolkimen liikkeellä, silloin välimatka edellä ajavaan on yleensä järkevä ja riittävä, Pahkin vinkkaa.