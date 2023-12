Täällä ovat joululiikenteen puuroutumiskohdat – asiantuntijalta painava varoitus ajokelistä

– Lukumääräisesti edeltävinä päivinä on ollut noin viisikymmentä trauma- ja pientrauma potilasta – eilen oli sata, kertoo apulaisylilääkäri Pasi Randen Meilahden yhteispäivystyksestä MTV Uutisille.

Tänään on luvassa lumisateita taivaan täydeltä. Randen uskoo, että ihmiset ovat nyt varovaisempia, kun asiasta on julkisuudessa kerrottu ja eilinen päivä on kaikilla mielessä.