Näin torjut jouluruuhkan liikenteessä – Fintraffic antaa vinkkinsä joulumatkalaisille

Yhtä tiettyä syytä muutokselle ei ole tiedossa, kertoo toimitusjohtaja Aapo Anderson Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta.



– Veikkaamme, että suurin merkitys on bruttokansantuotteen muutoksilla, se vaikuttaa varsinkin raskaan liikenteen puolella. Ja polttoaineen hinta on noussut, joten turhaa ajelua vältetään. Etätyölläkin on vaikutus, mutta ei niin suuri, hän sanoo.



Tänä jouluna menoliikenteen vilkkain päivä tulee Fintrafficin mukaan olemaan perjantai 22. joulukuuta, mutta sen liikennemäärät ovat vain kaksi prosenttia suuremmat kuin tavanomaisena talviperjantaina. Etelä-Suomessa liikenne on vilkasta jo aamupäivästä alkaen, Pohjois-Suomessa tiet täyttyvät iltapäivästä. Kiireisin tieosuus tulee olemaan tänäkin vuonna nelostie Helsingistä Heinolaan.



Paluuliikenteessä ruuhkaisinta tulee olemaan tapaninpäivänä eli tiistaina 26. joulukuuta noin kello 14–18. Joulun ruuhkia helpottaa tämän joulun osuminen viikonlopulle, jolloin liikenne jakautuu usealle päivälle.