Turussa julistettavan joulurauhan taustalla on tarkat suunnitelmat, jotta aattona kello 12 kaikki menee mallilleen. Ehdotuksia julistuksen muuttamiseen kuitenkin tulee.

Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen on monille tuttu jouluaaton kenties yhdestä tärkeimmästä kansallisesta perinteestä, jo vuosisatojen ajaa Turussa julistetusta joulurauhasta. Tänä vuonna Akkanen julistaa joulurauhan jo 13. kerran.

Nykyään teksti tuleekin jo ulkomuistista. Hän sanoo opetelleensa sen aikoinaan ulkoa, vaikka toki se luetaankin aina pergamentista.

Akkanen kertoo, että vuonna 2014, jolloin hän julisti rauhan toista kertaa, kaikki oli kuitenkin vielä niin uutta, ettei hän ehtinyt jännittää. Seuraavana vuonna jännitys iski.

– Kun olin siellä parvekkeella, jossa yleensä on todella mukava olla, huomasin, että oikea jalka tärisee. Ymmärsin, että mähän jännitän, Akkanen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Akkasen mukaan hänelle ei ole kuitenkaan sattunut kommelluksia vuosien varrella.

– Kerran syksyllä näin unta, että joulurauhakääre on unohtunut kassakaappiin. Sekään ei onneksi ollut totta.

Vaikka vuosia onkin jo kertynyt, on mukana aina pieni kipinä.

– Aina siinä vaiheessa, kun Turun tuomiokirkon kellot lyövät 12 ja tietää, että on suora lähetys ja kohta aloitetaan, niin kyllä silloin aina nousee pieni virinä.

– Mielestäni esiintyjän pitää aina pikkuisen jännittää, jos hän on liian rento tai itsevarma, niin menee huonosti.

Katso koko Akkasen haastattelu jutun alussa olevalta videolta!

Taustalla tarkka suunnittelu

Joulurauha on julistettu jo 1800-luvun lopulta asti samassa paikassa, Turussa sijaitsevan Brinkkalan talon parvekkeelta.

Parveke onkin pyhitetty täysin joulurauhalle, eikä sieltä tehdä mitään muuta. Akkasen mukaan Turun kaupungilla on pysyvä määräys parvekkeen käyttöön.

– Vaikka niitä tiloja Brinkkalan talossa saa vuokrata vaikka erilaisiin perhetilaisuuksiin, niin sitä parveketta ei käytetä mihinkään muuhun kuin joulurauhaan.

Joulurauhan julistukselle löytyykin tarkat järjestelyt. Akkasen mukaan suunnittelu on aloitettu jo elokuussa ja hän johtaa järjestelyitä projektipäällikön roolissa.

Hänelle on myös nimettynä kaksi varahenkilöä siltä varalta, jos esimerkiksi sairastapaus yllättäisi.

– Toinen heistä on itseasiassa joka vuosi paikalla joulurauhahuoneessa, jos kävisi niin, että vaikka parvekkeelle mentäessä kompastun ja menetän tajuntani, niin varamies on siinä läsnä ja ottaa pergamentin. Joulurauha tulee Turussa joka tapauksessa julistettua.

Ehdotuksia sisältöön tulee

Joulurauhan julistus aattopäivänä on hyvin perinteinen tapahtuma. Myös korona-aikana se toteutettiin, tosin ilman yleisöä.

Myöskään tänä vuonna muutoksia ei ole luvassa, vaikka tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb saapuvatkin julistusta seuraamaan paikan päälle Turkuun.

Ehdotuksia sen muokkaamiseen kuitenkin Akkasen mukaan tulee.

Usein ne koskevat muita kieliä, esimerkiksi englantia ja latinaa toivotaan mukaan. Nykyään se julistetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Myös joulukuvaelmaa on ehdotettu mukaan. Lisäksi joulurauhan musiikkien liittyen tulee kysymyksiä siitä, miksi juuri tietyt kappaleet on mukana. Näihin pyritään Akkasen mukaan aina vastaamaan.

– Olemme Turussa pyrkineet siihen, että se tapahtuu samalla tavalla joka vuosi. Se suuri yllätys on se, että kaikki menee juuri niin kuin ennenkin.

Akkanen uskookin, että joulurauhan suosion salaisuutena on juuri traditio ja sen tarjoama jatkumo. Hän arvioi, että jouluna myös perheen traditiot ja kansalliset traditiot ovat sillä hetkellä lähellä ihmisen sydäntä.

– Siitä se varmaan juontuu, sitä pidetään merkityksellisenä.