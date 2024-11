Jouko Myrrän KooKoo kovassa syöksykierteessä – Karri Kivi nostaa esiin suuren ongelman: "Tosi hankala muuttaa"

KooKoo aloitti kautensa ihan pirteästi, mutta lokakuun puolenvälin tienoilla joukkueen kurssi on kääntynyt jyrkkään laskuun. Joukkue matelee tällä hetkellä viiden ottelun tappioputkessa ja on hävinnyt yhdeksästä viime pelistään peräti kahdeksan. Sarjataulukossa joukkue majailee sijalla 13.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee kehnon vireen taustalla piilevän yksinkertaisen syyn.

– He ovat niin kovassa syöksyssä tällä hetkellä. Hehän ottavat lähes eniten jäähyjä, eli se on vähän kuriton ryhmä. Mielestäni se johtuu siitä, että KooKoolla on niin vähän kiekko kontrollissa. Eli he menevät koko ajan. Se aiheuttaa välillä sen, että he ottavat hölmöjä jäähyjä, Kivi sanoo.

Kiven mukaan suurimmat tulosongelmat kulminoituvat tällä hetkellä nimenomaan jäähyihin.

KooKoo on ottanut tällä kaudella jäähyjä 249 minuutin edestä. Vain Pelicans (262 min.) on ottanut tällä kaudella enemmän rangaistusminuutteja. Kahden minuutin rangaistuksia KooKoo on ottanut 87. HPK johtaa tuota tilastoa 88:lla kahden minuutin jäähyllään.

– Heillä on niin vähän kiekko hallussa, että jotenkin heille tulee sellaisia tahattomia jäähyjä, kun pelaajat pyrkivät jollain tavalla peliin, kun eivät muuten pääse. Kiekko on koko ajan jossain muualla kuin KooKoon hallussa. Se aiheuttaa sen, että tulee sellaisia tilanteita, että tulee kohnojäähyjä, kun ei ole sisällä pelissä, Kivi toteaa.

Joukkueen alivoimakaan ei ole liigan kärkitasoa. KooKoo on operoinut tällä kaudella 76,92 prosentin alivoimalla, mikä oikeuttaa SM-liigassa 11. sijaan. Joukkue on ollut myös kauden aikana pisimpään alivoimalla: peräti 128 minuuttia ja 10 sekuntia.

Kuten Kivi ylempänä jo mainitsi, syy KooKoon jäähyilyynkin on yksinkertainen. Wisehockeyn tilastojen perusteella KooKoo pitää kiekkoa hallussaan keskimäärin neljänneksi vähiten koko SM-liigassa. Vain HPK, SaiPa ja Ässät viihtyvät kiekossa KooKoota vähemmän.

Kiven mukaan KooKoo-luotsi Jouko Myrrä ei ole koskaan nojannut pelitavassaan kiekolliseen peliin.

– Se on Jouko Myrrän tapa ajatella jääkiekkoa. Hänhän oli itsekin sellainen pelaaja, että kaikki kaikessa oli se luistelu ja hän oli satoja kertoja urallaan läpiajossa. Mitä minä olen oppinut tuntemaan, niin se ei ole sellainen ajattelutapakaan, että sen (kiekonhallinnan) kautta lähdetään peliä purkamaan, vaan hyvin paljon luistelua ja mennään koko ajan, Kivi analysoi.

– Ei haeta itseluottamusta kiekon kanssa toimimisesta, vaan muilla asioilla pyritään siihen. Koska ne menevät vähän käsi kädessä. Silloin kuin kiekko on hallussa, niin silloin ei yleensä jäähyjä oteta.

Kivi on pistänyt myös merkille, että KooKoo aloittaa ottelunsa usein jo todella passiivisesti. Tämä voi usein johtaa myös siihen, että joukkueella voi olla vaikeuksia nostaa pelin aikana intensiteettiä, jos tilanne sitä vaatii.

– Yllättävän usein pelien alussa on niin, että he aloittavat ihan sillä seisovalla 0-5-träpillä. Pelaajan on aika haastava päästä pelitunteeseen kiinni, jos heti pelin alku on sitä, että aloitetaan seisominen ja odottaminen. Sitä on tosi hankala muuttaa pelin aikana, Kivi sanoo.

KooKoon paikoin passiivinen ja kiekoton pelitapa on osaltaan johtanut suuriin jäähymääriin.