Hämmentävä tilanne: Toinen joukkue tyrmää SM-liigaseuran uutuusvärväyksen – "Väärinkäsitys"

Samassa tiedotteessa julkaistiin latvialaismaalivahti Gustavs Davis Grigalsin joulutaukoon asti ulottuva sopimus . SaiPan mukaan seuralla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kauden loppuun asti.

Grigals, 26, siirtyi täksi kaudeksi takaisin Eurooppaan ja Slovakiaan, jossa on saanut vastuuta vain kolmessa ottelussa. Seitsemän Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden aikana maalivahti pelasi lähinnä yliopistosarjoja. Tilillä on myös yksi AHL-ottelu. Grigals on ollut Latvian mukana MM-kisoissa kahdesti, pelaamatta kuitenkaan otteluakaan.