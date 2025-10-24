Ampumahiihdon moninkertainen maailmanmestari Julia Simon on myöntänyt syyllistyneensä varkauteen ja petokseen, kertoo ranskalaislehti L'Equipe.
Simon, 29, myönsi perjantaina oikeudessa syyllistyneensä varkauteen ja petokseen. Simon varasti joukkuetoverinsa Justine Braisaz-Bouchet'n luottokortin ja teki sillä tuhansien eurojen arvoisia ostoksia.
Aiemmin Simon on ilmaissut syyttömyytensä, mutta perjantaina ääni muuttui kellossa. Hän kertoi oikeudessa hakeutuneensa tapahtuneen tiimoilta terapiaan.
– Tällainen käyttäytyminen tuntuu naurettavalta. Teolleni ei ollut taloudellista motiivia. Se oli tyhmää, sillä minun ei tarvinnut tehdä niin, Simon kertoi oikeudessa ranskalaismedian mukaan.
Lue myös: Kummisetäänsä ampunut Suomen ampumahiihtäjä: "On ollut paljon muutakin mietittävää kuin urheilu"
Syyttäjä vaatii Simonille kahden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta sekä 20 000 euron sakkoja.
Simon on naisten ampumahiihdon kirkkaimpia tähtiä. Hän on voittanut urallaan yhteensä kymmenen maailmanmestaruutta, joista neljä on henkilökohtaisista kilpailuista.
Vuoden 2025 MM-kisoissa Simon voitti kultaa sekaviestissä, normaalimatkalla, parisekaviestissä ja viestissä. Viime kaudella hän sijoittui maailmancupissa kolmanneksi.