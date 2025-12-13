Suomen naisten viestijoukkue tuli upeasti neljänneksi ampumahiihdon maailmancupissa Itävallan Hochfilzenissä. Joukkueessa olivat mukana Inka Hämäläinen, Sonja Leinamo, Venla Lehtonen ja Suvi Minkkinen.
Kilpailun ylivoimaiseen voittoon hiihti Ruotsi ennen Norjaa ja Saksaa. Suomi jäi Saksasta kymmenisen sekuntia. Joukkue käytti kilpailussa yhteensä yhdeksää varapatruunaa.
Niukasti palkintopallisijasta jäänyt Suomi on ollut edellisen kerran kolmen parhaan joukossa vuonna 1999.