Tulisiko venäläisurheilijoita päästää kansainvälisiin tositoimiin myös ampumahiihdossa? Ruotsalaishuiput eivät ajatuksesta innostu.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alaisissa lajeissa neutraaleiksi katsotuille venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille on tuoreeltaan sallittu pääsy maailmancupiin ja tavoittelemaan paikkaa helmikuisiin Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on sen sijaan pitänyt jyrkän linjan, eikä lajissa venäläisillä ja valkovenäläisillä ole pääsyä kansainvälisille näyttämöille.

Venäjä on valittanut ampumahiihtopannastaan Urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen CASiin.

Ruotsalaisampumahiihtäjien kommenteista on tulkittavissa, että sinikeltaisten leirissä valituksen läpimenoa ei varsinaisesti toivota.

– Käytännössä kaikki ampumahiihtäjät ovat kytköksissä armeijaan. Pitäisikö venäläisten ja valkovenäläisten matkustaa Euroopassa aseiden kanssa? Sitähän tämä käytännössä tarkoittaisi, olympiavoittaja ja maailmanmestari Elvira Öberg sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Öberg tuumi venäläisten saavan palkkaa armeijan lisäksi tullista ja "ties mistä". Venäläisten paluu kansainvälisiin karkeloihin tuntuu hänestä "todella kaukaiselta".

Samuelsson samoilla linjoilla