Ampumahiihdon maailmancupin hallitseva kokonaiskilpailun voittaja Franziska Preuß on sairaana.

Franziska Preußin maailmancup-kausi käynnistyi Östersundissa viime viikolla surkeasti. Hän ampumahiihti 11:nneksi jääneessä Saksan viestijoukkueessa, ja normaalimatkalta Preußille irtosi neljällä sakolla 29:s tila.

Saksalainen oli yllättynyt heikosta lyönnistään. Häntä ei enää nähty pikakilpailussa eikä sen myötä myöskään takaa-ajokisassa. Preußin olo oli heikko ja hänellä oli myös kurkkukipua.

Maanantaina Preuß teki päivityksen sosiaaliseen mediaan.

– Valitettavasti sain flunssan ja koronan viime viikolla. Olen toipumassa, mutta vielä täytyy odotella ja juoda teetä. Toivottavasti energiani palaavat nopeasti! hän kertoi.

Saksalaislehti Bild kirjoitti Preußin päivityksen pohjalta ampumahiihtäjän olevan huolissaan kauden toisesta maailmancup-tapahtumasta. Sesonki jatkuu tulevana viikonloppuna Hochfilzenissä, mutta Preuß on kärsinyt Bildin mukaan kovemman takaiskun kuin oli aiemmin tiedossa.

– On epäselvää, kuinka kauan Preußilla kestää palata huippukuntoon. On kuitenkin erittäin valitettavaa aloittaa olympiakausi näin huonoilla uutisilla, Bild muotoili.