Loistovireinen Suvi Minkkinen uudessa tilanteessa: "En antanut päästä pään sisään" Suvi Minkkinen. 2025 Kevin Voigt Julkaistu 07.12.2025 18:47 Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Ampumahiihdon maailmancupin loistavalla tavalla avannut Suvi Minkkinen on tyytyväinen sunnuntain takaa-ajon kakkossijaan, vaikka lopun käänne jättikin hampaankoloon pienen pirullisen tunteen. Lue myös: Suvi Minkkinen taipui niukasti voittotaistelussa – viimeinen laukaus koitui kohtalokkaaksi Minkkinen lähti sunnuntaina takaa-ajoon maailmancupin johtajan keltainen liivi yllään. Hän pääsi ladulle 17 sekunnin etumatkalta. Suomalainen suoritti erittäin väkevästi pitkään, mutta viimeisellä pystyammuntapaikalla yksi laukaus karkasi ohi. Sakkokierroksen myötä hurjassa vedossa iskenyt Lisa Theresa Hauser kuroi eron kiinni ja paineli Minkkisen ohi voittoon. Kakkossija lämmittää suomalaisen mieltä. Maailmancupin piikkipaikalta matkaan lähteminen oli Minkkiselle uusi tilanne, jonka hän hallitsi mentaalisesti hyvin. – Onnistuin tänään keskittymään omaan tekemiseen. En antanut tilanteen päästä pään sisään. Oli ajatus rakentaa kisa niin, että ihan sama, että tuleeko joku takaa, tai mikä tilanne onkaan, niin keskityn vain omaan. – Olen kyllä kaikin puolin tosi ylpeä, että miten sen koko tilanteen pystyin käsittelemään. Tein kovatasoista suoritusta tänään ja pystyin pitämään sen kasassa, hän sanoo MTV Urheilulle.





Viimeisen ampumapaikan pummi jätti kuitenkin hampaankoloon.

– Pieni virhe viimeiseen laukaukseen. Se vika kierros muuttui tosi vaikeaksi. Ei vain ollut yhtään enempää annettavissa.

– Laukauksena se tuntui vain pieneltä ajoitusvirheeltä. Pienen sekunnin kymmenyksen kun olisi ottanut vähän fokusta enemmän, niin se olisi voinut osua. Ei se sen isommasta ole kiinni. Totta kai on pieni ärsytys siitä lopusta. Olisi se ollut hienoa ottaa toinen voittokin. Ei vain yksinkertaisesti ollut tänään enempää annettavaa, hän jatkaa.

– Olen taas astetta valmiimpi urheilija sitten seuraavalla kerralla.

Puhtaasti ampunut Hauser oli tänään liian kova pala Minkkiselle.

– Kyllä kovasti yritin itseäni vielä käskyttää peesiin, mutta ei vain ollut enempää annettavaa. Hän oli kyllä vahva tänään lopussa.

Minkkisen Östersund-viikonloppu oli erittäin mainio. Hän voitti perjantaina pikakisan ylivoimaisesti. Sunnuntain kakkossijan myötä kokonaiskisan kärkinaisen keltainen liivi pysyy yllä jatkossakin.

– Ihan unelma-alku tähän kauteen kaikin puolin. En olisi tällaista uskonut. Tosi siistiä mennä vielä seuraavaankin viikkoon keltaliivin kanssa. En nyt tässä vaiheessa kautta siihen kuitenkaan enempää ajatuksia uhraa. Kausi on pitkä ja tilanteet muuttuvat, Minkkinen päättää.