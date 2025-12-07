Ampumahiihdon maailmancupin loistavalla tavalla avannut Suvi Minkkinen on tyytyväinen sunnuntain takaa-ajon kakkossijaan, vaikka lopun käänne jättikin hampaankoloon pienen pirullisen tunteen.
Minkkinen lähti sunnuntaina takaa-ajoon maailmancupin johtajan keltainen liivi yllään. Hän pääsi ladulle 17 sekunnin etumatkalta.
Suomalainen suoritti erittäin väkevästi pitkään, mutta viimeisellä pystyammuntapaikalla yksi laukaus karkasi ohi.
Sakkokierroksen myötä hurjassa vedossa iskenyt Lisa Theresa Hauser kuroi eron kiinni ja paineli Minkkisen ohi voittoon.
Kakkossija lämmittää suomalaisen mieltä. Maailmancupin piikkipaikalta matkaan lähteminen oli Minkkiselle uusi tilanne, jonka hän hallitsi mentaalisesti hyvin.
– Onnistuin tänään keskittymään omaan tekemiseen. En antanut tilanteen päästä pään sisään. Oli ajatus rakentaa kisa niin, että ihan sama, että tuleeko joku takaa, tai mikä tilanne onkaan, niin keskityn vain omaan.
– Olen kyllä kaikin puolin tosi ylpeä, että miten sen koko tilanteen pystyin käsittelemään. Tein kovatasoista suoritusta tänään ja pystyin pitämään sen kasassa, hän sanoo MTV Urheilulle.