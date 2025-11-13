Juuri nyt Avaa

– Jos teet tällaista joukkuekaverillesi, on vaikea nähdä, miten voisit kuulua maajoukkueeseen, Ferry kommentoi

– Tämä vastaa sitä, että maastohiihtäjän suksiin laitettaisiin liimaa tai hänen siteitään löysättäisiin.

Tällä kertaa raskaat epäilykset kohdistuvat 23-vuotiaaseen Jeanne Richardiin. Ranskalaismedia Dicodusportin mukaan Richard oli peukaloinut salassa joukkuekaverinsa Oceane Michelonin asetta kilpailun alla viime kaudella. Uutinen kertoo, että Ranskan toinen tähtiampumahiihtäjä Justine Braisaz-Bouchet olisi yllättänyt Richardin itse teossa.

Jeanne Richardin (vas.) epäillään peukaloineen Oceane Michelonin (toinen oik.) asetta alkuvuodesta 2025. Ranskan maajoukkueesta hyllytetty Julia Simon oikealla.

Richard ei ollut maajoukkueen mukana kesäharjoittelun käynnistyttyä. Syytä tälle ei ole kerrottu.

Ranskan maajoukkue on ollut muutenkin kohuotsikoissa hiljattain. Kymmenkertainen maailmanmestari Julia Simon , 29, hyllytettiin maajoukkueesta puoleksi vuodeksi hänen saatuaan tuomiot petoksesta ja varkaudesta lokakuussa. Hän varasti maajoukkuekollegansa Braisaz-Bouchet'n luottokortin.

Kohutapaukset uhkaavat nyt Ranskan naisten maajoukkueen yhtenäisyyttä olympiatalven alla. Ranskan naiset ovat dominoineet kaksia edellisiä MM-kisoja 2024–2025 Simonin ja Braisaz-Bouchet'n johdolla. Myös Michelon on yltänyt mitaleille, muun muassa MM-viestikultaan viime helmikuussa.