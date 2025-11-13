Ranskan ampumahiihtomaajoukkue on uuden skandaalin pyörteissä.
Tällä kertaa raskaat epäilykset kohdistuvat 23-vuotiaaseen Jeanne Richardiin. Ranskalaismedia Dicodusportin mukaan Richard oli peukaloinut salassa joukkuekaverinsa Oceane Michelonin asetta kilpailun alla viime kaudella. Uutinen kertoo, että Ranskan toinen tähtiampumahiihtäjä Justine Braisaz-Bouchet olisi yllättänyt Richardin itse teossa.
Kuusinkertainen nuorten MM-mitalisti Richard on kiistänyt törkytempun. Ranskan ampumahiihtoliitto vahvistaa, että tapaus käsiteltiin sisäisesti.
Ruotsalaisen SVT:n asiantuntija Björn Ferry pitää tekoa "yhtenä häijyimmistä".
– Tämä vastaa sitä, että maastohiihtäjän suksiin laitettaisiin liimaa tai hänen siteitään löysättäisiin.
– Jos teet tällaista joukkuekaverillesi, on vaikea nähdä, miten voisit kuulua maajoukkueeseen, Ferry kommentoi