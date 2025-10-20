Arttu Heikkinen, 21, puhuu nyt kokemastaan. Kainuun käräjäoikeus tuomitsi ampumahiihtäjän elokuussa sakkorangaistukseen törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta.

Maajoukkueampumahiihtäjä Arttu Heikkinen ampui vahingossa metsästyskaveriaan haulikolla Hyrynsalmella syyskuussa 2024. Haulipatruuna vei kyseisessä metsästysonnettomuudessa näön Heikkisen kummisedän toisesta silmästä.

Heikkinen tuomittiin Kainuun käräjäoikeudessa 70 päiväsakkoon, mikä on hänen tuloillaan 420 euroa. Ampumahiihtäjä myös määrättiin maksamaan uhrille tuhansien eurojen korvaukset. Heikkinen on valittanut rikostuomiosta, ja asia etenee Rovaniemen hovioikeuteen.

Nuori urheilija avasi kokemaansa maanantaina Suomen ampumahiihtomaajoukkueen mediatilaisuudessa. Heikkinen luonnehti syksyn olleen "erilaista aikaa".

– Olen yrittänyt keskittyä harjoitteluun ja maksimoimaan suorituskyvyn, ampumahiihtäjä sanoi.

– On ollut paljon muutakin mietittävää kuin pelkästään urheilu, mutta sen kanssa on nyt elettävä.

Heikkisen on vaikea arvioida, millainen vaikutus tapahtuneella on ollut harjoitteluun, "mutta totta kai vaikuttaa kyllä". Hän vahvisti, että vaikutusta on ollut muun muassa palautumiseen ja yöuniin.

"Ei tarvitse varoa mitään"

Yksin mies ei ole jäänyt. Heikkinen on turvautunut myös urheilupsykologin ammattiapuun ja kiittelee maajoukkuelaisten tukea.

– Joukkuekaverit ovat olleet apuna, juttelemassa ja kuuntelemassa.

– Ei tarvitse varoa mitään, mitä sanoo. Pystyy avoimesti juttelemaan muiden kanssa. Samanhenkistä porukkaa, niin helpottaa kyllä.

Vuoden 2022 nuorten maailmanmestari sanoi suuntaavaansa olympiakauteen odottavaisin mielin.

– Harjoituskausi on sujunut pääosin suunnitelmien mukaan. Ei ole mitään isompia ongelmia sillä puolella ollut. Mukava lähteä kisaamaan, kun talvi tulee.