Suomen ampumahiihtonaisilla oli vaikeaa Hochfilzenin maailmancupin pikakilpailussa. Suvi Minkkiselle napsui harvinainen määrä ohilaukauksia.

Maailmancupin kokonaiskilpailua kolmen henkilökohtaisen matkan jälkeen johtanut Suvi Minkkinen sijoittui jaetulle 48. tilalle Hochfilzenin pikakilpailussa. Hän jäi 7,5 kilometrin kisassa nollat ampuneesta kärkinaisesta, Ranskan Lou Jeanmonnot'sta 1.48,6 minuuttia.

Minkkinen ampui itselleen harvinaislaatuisesti kolme ohilaukausta, makuulta yhden ja pystystä kaksi pummia. Varmana ampujana tunnettu suomalainen ei ollut koskaan aiemmin ampunut maailmancupin pikakisassa tätä määrää huteja.

MM-pikakilpailuissa Minkkisen suurin ohilaukausmäärä on ollut neljä laukausta Pokljukasta 2021.

Parhaiten suomalaisnaisista sijoittui kahdella sakkokierroksella kilpailun läpivienyt Venla Lehtonen. Hän oli 38:s jäätyään Jeanmonnot'sta 1.39,3 minuuttia.

Leinamo nurin

Edellisessä kisassaan Östersundin normaalimatkalla sensaatiomaisesti toiseksi yltäneen Sonja Leinamon kisa meni tänään pieleen. Hän ampui neljä ohilaukausta ja sijoittui 84:nneksi jäätyään kärjestä reilut kolme minuuttia.

Tv-kuviin osui karu näky, kun Leinamo kaatui loppuvaiheilla alamäessä. Häneltä katkesi samalla sauva, ja ylimääräistä aikaa tuhraantui.

Inka Hämäläinen oli kuudella hudillaan 88:s.

Palkintokorokkeen Jeanmonnot'n kanssa täydensivät toiseksi tullut Norjan (+15,3) ja kolmanneksi pistellyt Ruotsin (+16,1). Kirkeeide ampui yhden hudin, Magnusson selvisi nollilla.