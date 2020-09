Joukkoaltistumiset kurittavat Suomea: "Tartuntaryvästymät ovat nostaneet tapausmääriä" – koronaepidemia pysynyt silti maltillisena

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20–1,25, ja uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 36 oli 4,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Joukkoaltistuksia lisääntyvästi erityisesti vapaa-ajalla

Suomessa on todettu sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartunnoista osa liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin, jo tiedossa oleviin ryvästymiin.

Tartuntoja on tapahtunut perhetapaamisissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa kontakteissa, ja tiedossa on useampia kotimaan joukkoaltistumisia, joista suurin osa liittyy vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Viime viikkoina on todettu myös useita joukkoaltistumisia päiväkodeissa, eri oppilaitoksissa sekä työpaikoilla.