THL: Koronatapaukset lisääntyneet huolestuttavasti

THL kertoo tiedotteessaan, että uudet koronavirustapaukset ovat Suomessa lisääntyneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja.

Uusien tapausten ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana oli 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten tapausten osuus testeistä on noussut 0,5%:iin.

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu THL:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viime viikolla uusia tapauksia ja useita uusia tartuntaketjuja on todettu mm. Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

THL:n mukaan tilanteen kehittymistä pitää seurata ja arvioida tiiviisti. Mahdollista epidemian uutta aktivoitumista on torjuttava eri keinoin.

Kotimaassa saadut tartunnat selvästi yleisempiä

THL kertoo, että Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aiemmin tiedossa olleisiin, eri puolilla maata ilmenneisiin tartuntaketjuihin.

Noin 47 prosentissa uusista tautitapauksista tartunta on saatu kotimaasta ja noin 7 prosentissa ulkomailta. Taustatiedot perustuvat 15 sairaanhoitopiirin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana yli 310 tapausta viikolla 37. Kotimaasta tartunnan saaneiden joukossa tartunnan lähde tunnetaan noin puolessa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksiin ja opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa kontakteissa.