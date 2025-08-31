Nauraen pankkiin – mestariluotsi takonut järkyttävän summan saamalla potkut

Jalkapallon valmentajavelho Jose Mourinho sai vastikään potkut turkkilaisen Fenerbahcen peräsimestä. 62-vuotias portugalilainen on takonut urallaan valtavan summan rahaa vain saamalla potkut.

Mourinhon potkuista tiedotettiin perjantaina. Vaikkei Fenerbahcessa tullut pokaaleja, ei Mourinho lähde Turkista tyhjin käsin. Turkkilaismedia Fanatikin mukaan Mourinho nettoaa potkupaketistaan 15 miljoonaa euroa.

The Sunin mukaan Mourinho on nyt tienannut uransa aikana potkuilla noin 107 miljoonaa euroa. Hän on saanut potkut seitsemän kertaa. Suurin yksittäinen summa tuli Manchester Unitedista vuonna 2018. Mourinho nettosi reilut 22,6 miljoonaa euroa. Pienin summa oli vuoden 2024 keväällä, jolloin Roma pulitti Mourinholle vajaat kolme ja puoli miljoonaa euroa.

Lukuisia pokaaleja urallaan, muun muassa kolme Valioliigan ja kaksi Mestarien liigan titteliä urallaan voittanut Mourinho vihjaili jo mahdollisesta seuraavasta askeleesta.

– Parasta, mitä voin tehdä Fenerbahcesta lähtemisen jälkeen, on siirtyä seuraan, joka ei pelaa europeleissä. Jos joku Englannissa sarjan peräpäässä oleva seura tarvitsee valmentajaa, niin olen valmis tulemaan, Mourinho sanoi The Sunin mukaan.