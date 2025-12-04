Kolme jalkapallon Suomen mestaruutta voittanut Tampere United on ajautunut pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin.

Nykyisin kolmannella sarjatasolla Ykkösessä pelaava TamU kertoo maksuvaikeuksistaan tiedotteessaan.

– Haluamme avoimesti kertoa, että edustusjoukkueen taustayhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin karu. Vaikka tulopuoli kehittyi viime kaudelle merkittävästi, ei se kuitenkaan ollut tarpeeksi kattamaan myös nousseita kuluja.

– Tulopuolen vajaus on johtanut siihen, että kassa on käytännöllisesti katsoen tyhjä. Tilanne on sen verran vakava, että se vaatii välittömiä toimenpiteitä ja konkreettisesti rahavirtoja seuran suuntaan, Unitedin hallitus kertoo omistajilleen, kannattajilleen ja yhteistyökumppaneilleen suunnatussa avoimessa kirjeessä.

Tampere Unitedin mukaan akuutti rahantarve on 20 000 euroa ja vuoden loppuun mennessä rahaa on kerryttävä 40 000 euroa. Seura on käynnistänyt osakeannin, jolla tavoitellaan maaliskuun loppuun mennessä 80 000 euron pottia.

TamU tiedotti marraskuun alkupuolella muutoksista taustayhtiönsä johtoportaaseen. Ville Dahlman siirtyi sivuun osakeyhtiön toimitusjohtajan paikalta, mutta hänelle ei ole toistaiseksi nimitetty korvaajaa. Kesäkuussa Ville Salonen jätti paikkansa hallituksen puheenjohtajana.

Tampere United perustettiin vuonna 1998 alun perin Ilveksen ja Tampereen Pallo-Veikkojen fuusioseurana. Se voitti kolme Suomen mestaruutta vuosina 2001, 2006 ja 2007. Seura teki kuitenkin konkurssin vuonna 2011 ja joutui aloittamaan uuden nousun kohti ylimpiä sarjoja.

Vuonna 2025 TamU sijoittui ensimmäisellä kaudellaan Ykkösessä kuudenneksi.