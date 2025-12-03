Jalkapallon seuraava naisten EM-lopputurnaus eli kesän 2029 koitos pelataan Saksassa, ilmoitti Euroopan jalkapalloliitto Uefa keskiviikkona.
Naisten jalkapallossa peräti kahdeksan kertaa EM-kultaa juhlinut Saksa peittosi hakuprosessissa Puolan hakemuksen sekä Tanskan ja Ruotsin yhteishakemuksen. Saksa järjestää turnauksen kolmatta kertaa, aiemmin Saksassa on pelattu naisten EM:ää 2001 sekä 1989.
Saksa julisti hakemuksessaan pyrkivänsä auttamaan naisten jalkapalloa saavuttamaan "valtaisan potentiaalinsa". Pelipaikat ainakin palvelevat tavoitetta, sillä kisoja pelataan Münchenin 70 000 katsojan stadionin ohella muun muassa Dortmundin 66 000 paikan areenalla.
Saksa uskoo saavansa myytyä kisojen 31 otteluun päälle miljoona pääsylippua. Tämänvuotisessa Sveitsin EM-lopputurnauksessa pääsylippuja myytiin 657 291.