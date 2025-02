Jose Mourinho puhui apinoista – mestariluotsi kohun keskellä

Turkkilainen jalkapalloseura Galatasaray syyttää kilpailijansa Fenerbahcen päävalmentajaa Jose Mourinhoa rasistisista lausunnoista.

Galatasaray ja Fenerbahce pelasivat maanantai-iltana Istanbulin kuuman paikallisottelun, joka päättyi 0–0-lukemiin. Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa portugalilaisvalmentaja Mourinho sanoi muun muassa, että Galatasarayn "vaihtopenkki hyppi kuin apinat". Mourinho myös kritisoi turkkilaisia erotuomareita.

Galatasaray kertoi aloittaneensa 62-vuotiaan Mourinhon puheiden pohjalta "rikosoikeudellisen menettelyn" sekä tekevänsä valitukset Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle ja Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

– Jose Mourinho on antanut turkkilaisia kohtaan halventavia lausuntoja siitä lähtien, kun hän aloitti valmennustehtävänsä Turkissa. Tänään (maanantaina) hänen puheensa eskaloitui moraalittomien kommenttien ylitse yksiselitteisen epäinhimilliseksi retoriikaksi, Galatasaray sanoi tiedotteessaan.

Jose Mourinho joutui taas median prässiin.STELLA Pictures / ddp

Fenerbahce ei ole kommentoinut asiaa.

Istanbulin paikallisottelun erotuomarina toimi slovenialainen Slavko Vincic, sillä Galatasaray ja Fenerbahce olivat toivoneet otteluun neutraalia erotuomaria. Galatasaray johtaa Turkin liigaa 64 pisteen potilla, Fenerbahce on toisena 58 pisteessä.

Ensimmäistä kauttaan Fenerbahcessa työskentelevä Mourinho on yksi 2000-luvun menestyneimmistä jalkapallovalmentajista, mutta portugalilaisen lausunnot ovat herättäneet usein kiistelyä. Mourinho on valmentanut aiemmin Portoa, Chelseaa, Interiä, Real Madridia, Manchester Unitedia, Tottenhamia ja AS Romaa.