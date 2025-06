Kymmeniä mökkimurtoja Pohjanmaalla – poliisilta viesti mökin omistajille

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii laajaa murtosarjaa, jossa epäilty on murtautunut useisiin vapaa-ajan asuntoihin sekä myös vakituisiin asuntoihin eri puolilla maakuntaa.

Rikokset ovat tapahtuneet Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Poliisi kehottaa mökkiläisiä tarkistamaan vapaa-ajan asuntonsa.

Poliisin tiedossa on tällä hetkellä noin 30 eri murtoa, mutta tapauksia voi olla enemmänkin.

Pääosin teot ovat kohdistuneet tyhjillään olleisiin vapaa-ajan asuntoihin.

Rikosten on arvioitu tapahtuneen viimeisen kahden kuukauden aikana. Poliisi on ottanut rikoksesta epäillyn kiinni ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut hänet.

Murtosarjan esitutkinta on edelleen käynnissä.