Talvesta on tulossa rankka ukrainalaisille, mutta Kreikka tarjonnee helpotusta energiapulaan.
Venäjän asevoimat kertoo vallanneensa kaksi uutta kylää eteläisessä Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö väittää Telegramissa, että sen joukot olivat ottaneet haltuunsa Rivnopilljan ja Mala Tokmatshkan kylät Zaporizhzhjan alueella.
Venäjän viranomaiset julkaisivat ilmakuvaa Rivnopilljasta, mutta tietoa ei ole vahvistettu riippumattomasti.
Mala Tokmatshkan kylästä käytiin lokakuun lopulla kiivas taistelu, jossa Ukraina sanoi torjuneensa Venäjän hyökkäyksen ja tuhonneensa useita sotilasajoneuvoja, kertoi muun muassa Kyiv Post.
Zaporizhzhjan rintamalla taisteluja ei yleisesti ole käyty samalla kiivaudella kuin maan itäosissa, mutta Venäjän joukot ovat edistyneet molemmilla rintamilla. Idässä Donetskissa taistelujen keskipisteenä on logistisesti tärkeä Pokrovskin kaupunki, jonne on tunkeutunut satoja venäläissotilaita viime viikkojen taisteluissa.
Kiovassa kuoli Tshernobyl-leski
Venäjän perjantaisissa iskuissa Kiovaan kuoli kaikkiaan seitsemän ihmistä, kertoo Kyiv Post.