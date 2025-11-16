Jonkin verran on helpotusta luvassa, kun Ukraina ja Kreikka solmivat tänään aiesopimuksen amerikkalaisen nesteytetyn maakaasun toimittamisesta Ukrainaan talven yli. Amerikkalainen maakaasu saapuu Kreikkaan Egeanmeren rannalle lähelle Turkin rajaa, mistä se jatkaa uutta putkea pitkin Bulgariaan ja siitä pohjoiseen.

Sopimuksesta kerrottiin Zelenskyin ja Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakisin tapaamisen yhteydessä. Kreikasta Zelenskyin on määrä jatkaa matkaansa Ranskaan ja Espanjaan, missä tapetilla ovat jälleen energia ja turvallisuus.