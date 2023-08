Jos tapaat kaverisi "ensi viikonloppuna", milloin oikeastaan tapaatte? Asiantuntija kertoo, miten ilmausta tulkitaan

Milloin "ensi" on?

– Tämä on aihepiiri, josta ei voi sanoa, että joku on absoluuttisesti oikeassa ja joku toinen väärässä, vaan kaikkien kannalta on järkevää, että tärkeistä ajankohdista puhuttaessa ja sovittaessa käytetään sellaisia ilmauksia, joista ei voi kenellekään tulla epäselvyyttä, erityisasiantuntija Henna Makkonen-Craig Kotimaisten kielten keskuksesta sanoo.