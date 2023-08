Mitä tarkoittaa, jos asunnon kunto on "tyydyttävä"? Tämä kuntoluokituksista on hyvä tietää

– Yleinen luokitus on välttävä, tyydyttävä, hyvä. Mielellään välittäjät käyttävät tyydyttävää, jotta ei tulisi mielikuvaa, että asunto on hyväkuntoinen, eli käytännössä ei tarvitsisi tehdä mitään, hän kuvaa.

– Kuntoluokitukset ovat häilyviä. Niihin ei kannata suuremmin ottaa kantaa. Mikä on kenenkin mielestä hyvä, sekin on mielenkiintoinen kysymys. Toiselle suurin piirtein asumiskuntoinen asunto on hyvä, hän jatkaa.

"Hyvä kunto viittaa siihen, ettei ole tarvetta edes huoltomaalaukselle"

Jos asunnon kunto on kirjattu hyväksi, ostajalla on oikeus odottaa aidosti hyvää, yrittäjä ja laillistettu kiinteistönvälittäjä Kristiina Horsma RE/MAX Loisteesta sanoo.

– Hyvä kunto viittaa siihen, ettei ole tarvetta edes huoltomaalaukselle. Se on lähellä priimaa. "Tyydyttävä" on muuttokuntoinen koti, mutta voi esimerkiksi olla jo pikkuisen aikaa siitä, kun viimeksi on maalattu. Taulukoukuista on jäänyt jälkiä seiniin tai keittiön tasossa voi olla kolhu tai muu elämisen jälki, Horsma sanoo.