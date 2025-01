"Jos tähtioppilas päätyy lukioon, jossain on mokattu" – näin toimii peruskoulujen yksilöllistäminen

Jo lähes joka kymmenes oppilas saa koulussa erityistä tukea. Osa heistä on niin kutsuttuja tähtioppilaita, joille laaditaan yksilölliset arviointiperusteet, koska oppilas ei saavuta yleisopetuksen tavoitteita, eli arvosanaa 5 asteikoilla 4–10.

Tähtioppilas on epävirallinen termi oppilaista, jotka noudattavat yksilöllistettyä oppimäärää yhdessä tai useammassa kouluaineessa. Oppilaalla tulee tällöin olla erityisen tuen päätös, ja hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja tavoitteet (HOJKS).

Nimitys tähtioppilas on peräisin hänelle annetuista arvosanoista, sillä numeroarvosanan perään lisätään *-merkki. Lisäksi joillekin oppilaille saatetaan antaa sanallinen arviointi.

MTV Uutiset selvitti, millä perusteella näitä tähtiarvosanoja annetaan.

Kolme tuen tasoa

Suomen peruskoulussa on käytössä kolmiportainen tukijärjestelmä, jossa erityinen tuki on vahvin tuen muoto. Matalin taso on yleinen tuki, jota saavat kaikki tarvittaessa.

Yleisen ja erityisen tuen välissä on tehostettu tuki, joka on jatkuvampaa ja voimakkaampaa yleiseen tukeen verrattuna.

Erityistä tukea saa kirjava joukko oppilaita, joilla on usein laajoja oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja Ari Enqvistin mukaan heidän oppimääränsä yksilöllistämistä ei myönnetä heppoisin perustein, vaikka nykyisin siihen ei enää vaadita lääketieteellistä diagnoosia.

– Esimerkiksi poissaolot eivät ole syy oppimäärän yksilöllistämiselle. Täytyy olla hyvin laajoja oppimisvaikeuksia tai tietynlaisia kielellisiä haasteita. Siihen vaaditaan pedagoginen päätös ja konsultaatiota esimerkiksi koulupsykologilta, Enqvist kertoo.

Tilastokeskuksen mukaan erityistä tukea peruskoulussa sai vuonna 2022 Suomessa noin 55 500 oppilasta, mikä tarkoittaa 9,7 prosenttia kaikista peruskoulun oppilaista. Määrä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta.

Tehostettu tuki otettiin tukimuotona käyttöön vuonna 2011 lakimuutoksen yhteydessä. Tukea vaativien oppilaiden määrä on noussut merkittävästi vuodesta 2001 lähtien.

Jos oppilas ei annetusta erityisestä tuesta ja siihen sisältyvästä erityisopetuksesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa, hänen oppimääräänsä voidaan niin sanotusti yksilöllistää, linjaa Opetushallitus.

Tämän yksilöllistämisen ja siitä seuraavan tähtiarvostelun tarkoituksena on Enqvistin mukaan osin se, että tähtiopiskelija pääsee ylipäänsä peruskoulusta läpi, eikä jää luokalle kerta toisensa jälkeen.

– Oppilas pysyy vuosiluokkasysteemissä, ja oppimisvaikeudet eivät tule syyksi sille, että jäisi luokalle tai pahimmillaan jäisi ilman peruskoulun päättötodistusta kokonaan.

Kuntien käytännöt vaihtelevat

Erityisopettaja Enqvistin mukaan ohjeistus oppimäärän yksilöllistämisestä ja erityisestä tuesta on selkeä, mutta silti kuntien käytännöt vaihtelevat. Hänen mukaansa oppilaan tulee olla saanut oppiaineesta hylätty arvosana ennen kuin oppimäärää yksilöllistetään.

Opetushallituksen mukaan riittää, että näyttää siltä, että oppilas ei saavuta numeroon viisi edellyttävää tasoa.

– Yksilöllistämiskäytäntö on kirjavaa. On ollut ikävän paljon sitä, että on saatettu ennaltaehkäisevästi yksilöllistää ennen kuin oppilas on saanut jostain aineesta arvosanaksi hylätyn, eli oiotaan.

– Tämä on välillä villiä länttä ja mennään harmaalla alueella. Joskus ajatellaan sitä oppilaan parasta jopa liikaa, ja että hän ei liikaa kuormittuisi, lisää myös Suomen erityskasvattajien liiton varapuheenjohtajana toimiva Enqvist.

Kuntien päätettävissä on myös tapa arvioida tähtioppilaita. Kunnissa voidaan antaa pelkästään tähtiarvosana, toisessa sanallinen arvio ja kolmannessa molemmat.

Enqvist sekä MTV Uutisten haastattelema lukion opinto-ohjaaja kritisoivat pelkkään tähtinumeroon perustuvaa arviointia, koska se voi antaa oppilaalle virheellisen kuvan omasta osaamisestaan.

– Sanallinen arviointi ei anna valheellista kuvaa oppilaan osaamistasosta, sanoo opinto-ohjaaja.

– Oma mielipiteeni on se, että olisi hyvä aina olla sanallinen arvio. Eihän kukaan tiedä sen tähden perusteella, mitä HOJKSiin on kirjattu ja mihin arvosana perustuu, Enqvist perustelee.

Lukion opinto-ohjaaja esiintyy tässä jutussa nimettömänä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa.

Voiko tähtioppilas viedä toisen oppilaan paikan lukiossa?

Tähtiarvosanasta voi tulla ongelmallinen peruskoulusta jatkokoulutukseen hakeutumisen yhteydessä – ei niinkään tähtioppilaan itsensä kannalta, vaan lukiopetuksen ja muiden hakijoiden kannalta.

Jos tähtioppilas on saanut jostain muusta kuin äidinkielestä tai matematiikasta tähtiarvosanan, ne lasketaan päättötodistuksen keskiarvoon tavallisina arvosanoina. Esimerkiksi 8* kääntyy tavalliseksi 8-arvosanaksi, vaikka todellisuudessa oppilaalla ei ole kyseisestä aineesta peruskoulussa vaadittavia taitoja edes arvosanan 5 verran.

Oppilaat pystyivät hakemaan yhteishaussa myös matematiikan ja äidinkielen tähtiarvosanoilla lukioon vuoteen 2021 saakka. Järjestelmää kuitenkin muutettiin, ja nyt näiden aineiden tähtioppilaat voivat hakea lukioon harkinnanvaraisesti.

– Rehtori voi harkintansa mukaan ottaa hakijan oppilaitokseen, jos arvioi, että oppilas suoriutuu lukio-opinnoista, lisää opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta.

Jos puolestaan kunta on käyttänyt tähtioppilaiden arvostelussa sanallista arviota, päättötodistukseen merkitään vain S, eli suoritusmerkintä tähtiaineesta. Tällöin S-arvosanoja ei lasketa yhteishaussa käytettävän peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoon lainkaan.

On siis periaatteessa mahdollista, että tähtioppilaat pääsevät lukioon todellisuutta heikommalla keskiarvolla ja vievät paikan sellaiselta, joka on opiskellut yleisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Enqvistin mukaan kyseessä on osin myytti, jonka mukaan tähtioppilaat pääsisivät lukioon muiden "ohi" yksilöllistämisellä.

– Ajattelen erityisopettajana, että harva antaa tähtiarvosanaksi kiitettävää, vaan 7*–8*. Keskiarvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin kuin tähtiarvosanat.

Tähtioppilaat voivat vaikeuttaa lukion opetusta

MTV Uutisten haastattelema opinto-ohjaaja vahvistaa, että ainakin joihinkin lukioihin tulee vuosittain tähtioppilaita.

– Harkinnanvaraisuutta lisäämällä yritettiin poistaa tämä ongelma, mutta ei se lopettanut sitä kokonaan.

Opinto-ohjaajan lukiossa, jossa hän työskentelee, noin puolet tähtioppilaista lopettaa lukion kesken ja puolet sinnittelevät loppuun asti.

– Kyllähän se on itsellekin aina työvoitto, kun entinen tähtioppilas taistelee tutkinnon lävitse.

Lähes 25 vuotta kieltenopettajana työskennellyt ihmettelee, miksi tähtiarvosanoilla pääsee lukioon.

– Lukiossa näkee hedelmää tästä tähtioppilasjärjestelmästä, kun tiedot eivät ole edes peruskoulun arvosanan 5 arvoisia. Se hankaloittaa opettamista 35–40 lukiolaisen ryhmässä, kun heikoimmat vievät kaiken huomion, sanoo MTV Uutisten haastattelema lukion kielten opettaja, joka esiintyy jutussa nimettömänä.

Enqvist sanoo, että tähtijärjestelmä voi olla huonosti tiedossa osalla peruskoulun opettajista, minkä vuoksi voi näyttää siltä, että tähtiarvosanoja jaellaan helposti.

– Täytyy muistaa, että tämä ei toimi niin, että lyödään vaan oppilaalle tähtiarviointi. Tässä on monta tuen muotoa ja pedagogista ratkaisua jo kokeiltu ennen kuin oppilas saa yksilöllisen oppimäärän.

– On käyty opettajien kanssa keskusteluja, joissa on tullut ilmi käsityksiä, että tähtiä saa helposti ja sitten oppilaat porskuttavat menemään ilman tukea. Näinhän sen ei pitäisi mennä.

Missä on tähtioppilaan paikka?

MTV Uutisten haastattelemat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tähtioppilaiden lukioon päätymisen syynä voi olla epäonnistuminen oppilaanohjauksessa.

– Opinto-ohjaajan ja vanhempien tulisi vahvasti ohjata erityisen tuen oppilas tarvittaessa muihin jatko-opintoihin kuin lukioon, sanoo opetushallituksen Palmqvist.

– Jos tähtioppilas päätyy lukioon, jossain on niin sanotusti mokattu, Enqvist sanoo.

Opinto-ohjaaja ei tätä näkemystä allekirjoita.

– Ei opinto-ohjaajan tehtävä ole kuitenkaan murskata oppilaan unelmia, vaan olla aina oppilaan puolella, opinto-ohjaaja puolustautuu.

Erityisopettaja Ari Enqvist sanoo, että aineesta riippuen tähtioppilas voi pärjätä lukiossa myös hyvin. Myös Palmqvist Opetushallituksesta muistuttaa, että tähtioppilaat ovat varsin heterogeeninen ihmisryhmä, eikä pelkästään tähtiarvosanan perusteella voi päätellä pärjääkö oppilas lukiossa vai ei.

Loppujen lopuksi peruskoulun päättävällä on itse valta päättää mihin toisen asteen koulutukseen hakee.

– Täytyy antaa mahdollisuus nuorelle yrittää ja toisaalta myös epäonnistua, Enqvist sanoo pilke silmäkulmassa.

Erityisopetusta myös lukiossa

Nykyään erityisopetusta täytyy antaa myös lukiossa. Lukion opinto-ohjaaja kuitenkin huomauttaa, että tuki ei ole yhtä laajaa kuin peruskoulussa, mikä voi tulla yllätyksenä sekä erityisopetusta saaneelle oppilaalle että hänen vanhemmalleen.

– Peruskoulun kolmiportainen tuki raukeaa lukioon mennessä. Lukiossa tuki voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saa lisäaikaa kokeessa, oman työtilan vaikkapa sermin takana tai digikirjan sijaan opiskelumateriaalina on paperikirja, opinto-ohjaaja luettelee.

Lukiossa erityisopettajan aika kuluu opinto-ohjaajan mukaan pitkälti lukutestauksiin ja erityisjärjestelyjen kirjaamiseen ylioppilastutkintolautakunnalle.

– Opiskelija on saattanut sanoa lukiossa, että on tottunut vaikkapa siihen, että hänelle luetaan tehtävänanto ääneen. Tällaiseen ei kuitenkaan lukiossa resurssit riitä, eli pienryhmäopetusta ei ole saatavilla. Erityisopettajan luokse voi toki mennä tekemään tehtäviä ja kokeita.

Tähtioppilaat eivät ole ainoa seikka, mikä vaikeuttaa lukiossa opettamista. Sekä opinto-ohjaaja että kieltenopettaja sanovat, että lukioon tuleva opiskelija-aines on ylipäänsä entistä heikompaa joka vuosi.

– Loppujen lopuksi lukion henkilökunta on kädetön, jos opiskelija ei pääse mistään aineesta läpi.

