Jo lähes 10 prosenttia peruskoulun oppilaista on "tähtioppilaita" – erityisopettaja kritisoi käytäntöjä: "Kuin villi länsi"

Kolme tuen tasoa

Suomen peruskoulussa on käytössä kolmiportainen tukijärjestelmä, jossa erityinen tuki on vahvin tuen muoto. Matalin taso on yleinen tuki, jota saavat kaikki tarvittaessa. Yleisen ja erityisen tuen välissä on tehostettu tuki, joka on jatkuvampaa ja voimakkaampaa yleiseen tukeen verrattuna.