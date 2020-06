Melanooma lisääntyy nyt voimakkaasti, eikä kaikkia riskitekijöitä tunneta – aurinkorasva ei suojaa täysin: "Iho muistaa kaiken ja melanooma kehittyy pikkuhiljaa"

Ilmatieteen laitos on antanut esimerkiksi tälle ja huomiselle päivälle varoituksen erittäin korkeasta uv-säteilystä Etelä-Suomeen. Korkeimmillaan se on noin kello 12 - 15 välillä, mutta suojautua kannattaa kello 10 – 17 välillä.

– On jännä juttu, että melanooma lisääntyy voimakkaasti koko ajan. Tiedetään, että aurinko ja uv-säteily ovat riskitekijöitä, mutta on myös paljon mitä melanoomasta ei ymmärretä. Esimerkiksi kemikaalit ja ympäristösaasteet, voivat altistaa sille, HYKS Syöpäkeskuksen osastonylilääkäri Petteri Hervonen toteaa.

Iho muistaa kaiken

– Jos on käynyt turistikohteissa 80-luvulta asti joka vuosi polttamassa ihonsa, niin se ei vaikuta kovin positiivisesti tuleviin melanoomaan sairastuneiden määriin. On odotettavissa, että haitat lisääntyvät tulevaisuudessa, Hervonen sanoo.

Ihon suojaaminen tärkeää

Iho on suurin elimemme ja sitä pitää hoitaa samaan tapaan kuin hampaita tai kolesteroli-arvoja. Hervonen painottaa, että erityisesti lasten ihon suojaaminen on tärkeää, koska he eivät tiedosta ihon palamista ja osaa hakeutua itse suojaan ajoissa.

Melanooman ennuste varhain todetussa taudissa on hyvä, mutta se on erittäin vaarallinen levitessään. Paikallisena se voidaan poistaa leikkauksella, mutta jos se on ehtinyt kasvamaan ihokerrosten läpi ja leviämään verenkiertoon, on sen hoito erittäin haastavaa.