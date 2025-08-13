Video: Skootterikuski törmäsi villisikaan – loukkaantui vakavasti

Intian eteläosassa tapahtui viime viikolla järkyttävä onnettomuus, kun villisika törmäsi skootteriin.
Skootteria ajanut nainen iskeytyi törmäyksen jälkeen voimalla asfalttiin, menettäen samalla kypäränsä.
Yllä oleva video näyttää, kuinka villisikalauma ilmestyy metsästä täysin yllättäen ja juoksee tien yli.
Nainen, joka osui yhteen villisioista, jäi kolarin jälkeen makaamaan liikkumattomana tien pintaan samalla, kun ihmiset riensivät auttamaan häntä.
Vakavasti loukkaantunut kuljettaja on edelleen sairaalahoidossa. Onnettomuus sattui Keralan osavaltiossa viime perjantaina.