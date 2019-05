Jos näitä karvakorvia ei olisi, istuisi Sirkka-Leena aivan yksinään kotona – turkulaisyrittäjän pehmoisesta kokeilusta tulikin kaivattu vastaus ikäihmisten yksinäisyyttä vastaan

– Nykyään puhutaan paljon siitä, miten ihmiset saataisiin pois yksinäisyyden piiristä, ja erilaisiin yhteisiin toimintoihin mukaan. Koiran kanssa työskentely ihmisten parissa on toiminut todella hyvin, kertoo Hali-Koira-yrittäjä Maarit Haapasaari.

– Monella ihmisellä on selvästi matalampi kynnys lähteä mukaan toimintaan, kun eläin on osa toimintaa, jatkaa Haapasaari.

Tärkeä Hali-koira

Niin sanottu Hali-Koira-työskentely on eläinavusteista terapiaa, jossa koira toimii keskeisenä osana hoitoprosessia.

– Tämä on hyvin erilaisempaa kuin perinteinen ihmisen tekemä terapia. Se johtuu jo pelkästään siitä, että mukana on myös eläin. Eläin luo tilanteeseen avoimuutta ja erilaisuutta, avaa Haapasaari.

Kävelytreffit monelle viikon kohokohta



Alkujaan kokeiluna alkanut hanke on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Suuren kysynnän ja kävelijöiden lisääntyneen määrän ansiosta kävelyjä järjestetään Turussa kaksi kertaa viikossa.

– Tämä on minulle harrastus. Tämä lisää harrastamistani entisestään, kun nykyään näitä kävelytreffejä järjestetään useammin kuin kerran. Siksi olen mukana täällä, iloitsee lenkille lähtenyt Ritva Tähti.

– Ja sitten on tämä karvakorva. Se on se parasta täällä. Aivan ihana koira, naurahtaa Tähti.

Monelle ikäihmiselle Hali-Koiran ja uusien ystävien tapaaminen on viikon kohokohta.

- Suurin osa meistä on yksinäisiä ihmisiä. Tämä on ehdottomasti viikon kohokohta. Tämä on minulle kolmas tai neljäs vuosi. Täällä kaikki ovat ystäviä keskenään, kertoo Airi Laaksonen.