Jos Kiina olisi yksin pimittänyt koronan alkuperän, ei se olisi suomalaisprofessorin mielestä salaliitto: "Suomenkin valtiolla on paljon tällaisia asioita"

Salaliittoteorioiden puolustajat tyypillisesti vetoavat siihen, että salaliittoja on ollut olemassa. Salaliitoilla ja salaliittoteorioilla on kuitenkin selvä ero.

Salaliitoissa näytön määrä harvemmin on ongelma. Sen sijaan niiden laatu on usein kyseenalainen. Lukuisat perustelut harvoin kestävät kriittistä tarkastelua.

– Näytön arviointi on hankalaa touhua. Siinä on tiedeyhteisöä, viranomaisia ja journalisteja. Se on kollektiivinen prosessi. Paljon on henkilöitä, jotka pitävät joidenkin salaliittoteorioiden näyttöä riittävänä, Räikkä muistuttaa.