Jos keskusta lähtee, hallitus kaatuu – Pääministeri Marin: "Koronakriisin hoito vaatii hallituksen, jolla on enemmistö eduskunnassa"

Seitsemättä päivä kehysriihisolmua purkava pääministeri kertoi ennen neuvottelujen alkua, että hän on tehnyt eilen illalla uuden kompromissiesityksen, jonka pohjalta keskusteluja nyt käydään.

"Keskusta vastaa omasta tunnelmastaan"

"Koronakriisin hoito vaatii enemmistöä eduskunnassa"

– Koronakriisin hoito vaatii toimintakykyisen hallituksen. Se vaatii hallituksen, jolla on enemmistö eduskunnassa. Se vaatii sen, että on kyky tehdä vaikeitakin päätöksiä.

– Mikäli ei olisi hallitusta, joka kykenisi tarvittaessa tekemään kovia ja vaikeitakin rajoituspäätöksiä, tauti voisi ryöpsähtää ja levitä hyvin laajallekin. Ja me voisimme olla sellaisessa tilanteessa, jossa niin moni maa on ollut, pääministeri sanoi.

Kuinka lähellä hallituksen kaatuminen on?

Miten lähellä on, että hallitus ei voi enää jatkaa?

– Kuten olen sanonut, tilanne on vakava, mutta en lähde ennakoimaan lopputulosta. On mahdollista, että ratkaisu löytyy ja on mahdollista, että ratkaisua ei löydy. Teen parhaani, että ratkaisu löytyy.