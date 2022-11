Annika Saarikko tiukkana: Keskusta ei peräänny luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toivoi keskiviikkona keskustan muuttavan vielä kantaansa hallituksen linjan mukaiseksi. Luonnonsuojelulain sisällöstä on määrä päättää jo torstaina eduskunnan suuressa salissa.

– Keskustan täydellisen vastuuton toimintatapa eduskunnassa on syönyt muiden puolueiden luottamuksen keskustaan, Ohisalo sanoi STT:lle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) palaa vasta viikonloppuna virkamatkaltaan Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Saarikko puolestaan on alkuviikosta edustamassa hallitusta Euroopan valtiovarainministerien euroryhmän kokouksessa.

– Rohkenen sanoa, että tästä kysymyksestä hallitusta horjuttavan teki ennen kaikkea vihreät. He näkivät tässä hallitusta horjuttavan tilanteen, emme me, Saarikko sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoi keskiviikkoiltana EK:n vaalitentissä, että pääministeri Marin on tietoinen luonnonsuojelulakia seuranneesta keskustelusta ja viestitelleensä pääministerin kanssa. Malm ei kuitenkaan avannut Marinin ajattelua tilanteesta.

Maatalous- ja sote-paketti järkevää ratkoa yhtä aikaa

– Minusta ei vielä pidä mennä asioiden edelle. Pitää katsoa ensin viisikon keskustelu, miten me ylipäätään jatkamme hallituksena tästä eteenpäin.

– Se on muiden hallituspuolueiden valinta, mikäli he katsovat suomalaisten ruokaturvan olevan hallituspolitiikan pelinappula. Me emme niin katso.