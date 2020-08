Kipinät lentelivät keskustan puheenjohtajatentissä – Kulmuni moitti itse kuittaamaansa EU:n tukipakettia, Honkonen kritisoi pääministerin johtamista: "Narut pitäisi olla selkeämmin käsissä"

"Narut pitäisi olla selkeämmin pääministerin käsissä"

– On selvä tosiasia, että keskustelua keskustan hallituksessa kestämisestä käydään. Tilanne pitää rauhoittaa. Hässäkkää on ollut hallituksessa ja sitä ei kukaan voi kieltää. Se on näkynyt kansalaisillekin päin ja se on rehellistä myöntää, Honkonen kertoi.