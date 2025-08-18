Eduskuntatalon töhrittyjen pylväiden korjaus alkaa – tässä hintalappu

Korjaus sulkee eduskuntatalon pääportaat useaksi päiväksi.

Eduskuntatalon pylväiden vahingoittuneiden saumojen korjaus aloitetaan tänään, kerrotaan eduskunnan viestinnästä.

Viimesyksyisen vahingonteon vuoksi osa pylväiden saumoista jouduttiin poistamaan. Vahingonteossa käytetty elintarvikeväri oli värjännyt niitä voimakkaasti.

Eduskuntatalon pääportaat ja osa edustasta on suljettu normaalilta käytöltä korjaustyön ajan. Korjaaminen kestää kolmesta viiteen työpäivää.

Vaurioituneet saumat uusitaan kalkkisementtilaastilla. Eduskunnan kiinteistötoimiston talonrakennusmestari Juha-Pekka Ryynänen kertoo STT:lle, että korjausoperaatio ei ole vaativa. Pylväiden saumoja on vaihdettu Ryynäsen mukaan viimeksi eduskuntatalon peruskorjauksen yhteydessä 2017 ja aiemmin 2011.

Ryynänen kertoo, että saumoja ei haluttu lähteä korjaamaan viime vuonna enää talvea vasten pakkasten takia ja muun muassa sen takia kunnostus tehdään vasta nyt.

– Sovittiin syksyllä, että korjaus tehdään kesän aikana, jotta se ei häiritse eduskunnan istuntoja.

Eduskunnan viestinnän mukaan uusittavat saumaukset ovat todennäköisesti hieman eri sävyiset vanhojen kalkkisementtilaastisaumojen kanssa. Sävyero patinoituu ajan kuluessa.

Kustannuksista vaaditaan korvauksia

Vaurioituneiden saumojen uusiminen aiheuttaa 10 000–12 000 euron kustannukset. Kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 25 000 euroa, kun mukaan lasketaan heti vahingonteon jälkeen tehdyt työt.

Kustannuksista on esitetty korvausvaade.

Suomen Elokapinan ja ruotsalaisen Återställ Våtmarkerin mielenosoittajat suihkuttivat Eduskuntatalon pylväitä punaisella värillä viime syyskuussa vastalauseena turpeen noston jatkumiselle.

Esitutkinta pylväiden sotkemisesta valmistui tammikuussa, ja asia siirtyi syyteharkintaan. Poliisi tutki tekoa törkeänä vahingontekona ja kokoontumisrikkomuksena.

Esitutkinnan aikana kävi poliisin mukaan ilmi, että asiassa on syytä epäillä myös rakennussuojelurikosta, sillä ely-keskuksen lausunnon mukaan teossa turmeltui suojeltu rakennus.

23:00

Katso tästä Elokapinasta kertova Tottelemattomat -dokumentti. Katsominen vaatii MTV Katsomo kirjautumisen.