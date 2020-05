Jorma-pappa lataa joka päivä someen koronalaulun lapsenlapsensa kanssa – palautetta aina Ugandasta saakka: "Moni sanonut laulaneensa kanssamme"

84-vuotias Jorma Saahko jäi leskeksi seitsemän vuotta sitten, minkä jälkeen hän on asunut yksin omakotitalossa Valkeakoskella. Yksin asumiseen tuli kuitenkin muutos, kun Lontoossa opiskeleva lapsenlapsi Lotta-Sofia Saahko, 27, tuli koronaa pakoon papan luokse.

– Miksi sinä et laula doo-ree-mii-faa-sol-laa-sii-doo, kertoo Lotta huvittuneena.

Rakas harrastus uudelleen käyntiin

Jorma innostui ideasta kovasti, sillä laulaminen on kuulunut hänen elämäänsä aikoinaan hyvin vahvasti.

– Aloitin kuorolaulamisen 10-vuotiaana ja harrastin sitä aktiivisesti noin 70-vuotiaaksi saakka. Nyt laulamiseen on tullut sen verran taukoja, ettei taito ole enää sama kuin nuoruudessani, tuumailee Jorma.

Kaksikko haluaa jakaa ilosanomaa muillekin, ja he päättivät tehdä Lotan ja Papan koronalaulut -Facebook-sivun. Tarkoituksena on julkaista yksi laulu päivässä, mutta tavoitteessa ei ole aivan pysytty.

Lauluja vuosikymmenien takaa

Huomiota ympäri maailmaa

Palautetta kaksikolle on tullut paljon. Jorman mielestä parasta on se, että muutkin voivat saada iloa asiasta. Samaa mieltä on Lotta-Sofia.